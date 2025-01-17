Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 08:46

В Кремле рассказали о связи рейтинга Путина с успехами на фронте

Песков: Успехи в зоне СВО являются важным фактором воодушевления граждан

Успехи российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) являются важным фактором для воодушевления граждан страны и влияют на рейтинг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вся страна ждёт успехов на фронте, и это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Согласно последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78,3% граждан доверяют Владимиру Путину, а 74,9% одобряют его деятельность. В Кремле в связи с этим констатировали, что президент пользуется огромной поддержкой россиян.

Россияне выбрали Путина политиком 2024 года
Россияне выбрали Путина политиком 2024 года
Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar