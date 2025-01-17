В Кремле рассказали о связи рейтинга Путина с успехами на фронте
Песков: Успехи в зоне СВО являются важным фактором воодушевления граждан
Успехи российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) являются важным фактором для воодушевления граждан страны и влияют на рейтинг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вся страна ждёт успехов на фронте, и это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Согласно последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78,3% граждан доверяют Владимиру Путину, а 74,9% одобряют его деятельность. В Кремле в связи с этим констатировали, что президент пользуется огромной поддержкой россиян.
Life.ru