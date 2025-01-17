В Кремле рассказали о связи рейтинга Путина с успехами на фронте

Успехи российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) являются важным фактором для воодушевления граждан страны и влияют на рейтинг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вся страна ждёт успехов на фронте, и это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан», — заявил представитель Кремля на брифинге.