Россияне выбрали Путина политиком 2024 года

Большинство россиян (50%) назвали политиком 2024 года президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второе и третье места заняли премьер-министр Михаил Мишустин (18%) и глава МИД Сергей Лавров (14%) соответственно.

«Политиком 2024 года россияне назвали Владимира Путина (50%). Президент России стабильно занимает первое место в этом рейтинге с момента начала измерений в 2006 году — в декабрьских опросах он упоминался в среднем половиной россиян», — рассказали во ВЦИОМ.

Там уточнили, что тройка лидеров остаётся неизменной с 2021 года.

В прошлом году в рейтинг впервые вошёл Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны. Его выбрали 7% респондентов. По 2% граждан назвали политиком года зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и постпреда при ООН Василию Небензю. По 1% набрали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель СК Александр Бастрыкин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, представитель МИД Мария Захарова и другие.

Примечательно, что 1% назвал политиком года основателя ЛДПР Владимир Жириновский, ушедшего из жизни в 2022 году.

Уточняется, что порядка 30% россиян затруднились ответить на вопрос о политике года. 6% выразили мнение, что таких политиков нет. Анкетирование проводилось 21 декабря. В нём приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.