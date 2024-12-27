Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Почти 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провёл опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 16 по 22 декабря.

О доверии к главе государства заявили 79,7% опрошенных, а об одобрение его деятельности — 76,8%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 51,5%, а доверяют главе кабмина 61,4% респондентов.

Также был проведён опрос среди россиян — за какую партию они бы голосовали на выборах в Госдуму. Результаты распределились следующим образом: за «Единую Россию» — 37%, КПРФ — 9,6%, ЛДПР — 11%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» —3,8%.