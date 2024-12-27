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27 декабря, 10:23

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: 79,7% россиян доверяют Путину

Почти 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провёл опрос среди 1,6 тысячи наших сограждан в период с 16 по 22 декабря.

О доверии к главе государства заявили 79,7% опрошенных, а об одобрение его деятельности — 76,8%. В свою очередь деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 51,5%, а доверяют главе кабмина 61,4% респондентов.

Также был проведён опрос среди россиян — за какую партию они бы голосовали на выборах в Госдуму. Результаты распределились следующим образом: за «Единую Россию» — 37%, КПРФ — 9,6%, ЛДПР — 11%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» —3,8%.

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Ранее Life.ru сообщал, какое количество россиян ощущают себя счастливыми. Так, примерно половина из опрошенных оказалась удовлетворена собственной жизнью.

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Life.ru

Мария Любицкая
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