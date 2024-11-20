Опрос ВЦИОМ: 78% россиян считают себя счастливыми

В октябре 2024 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты очередного исследования, которые показали, что 79% жителей России считают себя счастливыми. Из опрошенных 31% были полностью удовлетворены своей жизнью, а 48% — скорее удовлетворены.

Обычно в начале осенне-зимнего сезона показатель счастья существенно снижается, однако в этом году снижение оказалось минимальным: с 83-84% в начале года до 78% осенью. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но компенсируется увеличением числа умеренно счастливых людей.

Исследование также показало, что индекс счастья в октябре 2024 года составил 62 балла из 100 возможных. Этот показатель рассчитывается на основе вопроса: «В жизни бывают и хорошие, и плохие моменты. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Он отражает уровень удовлетворённости жизнью среди населения.

При этом социальный индекс счастья остаётся высоким: 58 баллов из максимально возможных 90. Этот показатель рассчитывается на основе вопроса: «Как вам кажется, среди ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?». Чем выше значение индекса, тем больше счастливых людей, по мнению окружающих, можно встретить вокруг.

Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ, отметил, что снижение индекса счастья осенью 2024 года обусловлено не только сезонными изменениями, но и рядом социально-экономических факторов.

С одной стороны, инфляция остаётся на высоком уровне, что сводит на нет положительный эффект от роста доходов населения. С другой — действия Центрального банка, направленные на «охлаждение» экономики, носят репрессивный характер. Эти меры приводят к уменьшению доступности жилья и потребительских товаров, что негативно влияет на социальное благополучие россиян.

«Если политика "шоковой заморозки" экономики продолжится, следует ожидать дальнейшего сокращения доли счастливых людей среди наших соотечественников,» — сообщил Степан.

Методика проведения опроса — телефонное интервью с 1600 россиянами старше 18 лет — подтвердила позитивный настрой и удовлетворённость жизнью среди населения. Несмотря на экономические и социальные вызовы, россияне сохраняют оптимизм и считают себя счастливыми.