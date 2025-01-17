Песков констатировал, что Путин пользуется огромной поддержкой россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому уровень доверия россиян Владимиру Путину превышает 78%.
«Здесь в целом ничего не меняется, вы знаете, что незначительная волатильность имеет место, и в сторону плюса, и в сторону минуса. Можно констатировать, даже если абстрагироваться от этой волатильности незначительной, Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», — сказал представитель Кремля.
Напомним, согласно свежему опросу ВЦИОМ, 74,9% россиян одобряют деятельность президента, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов.
Life.ru