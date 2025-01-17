Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 08:40

Песков констатировал, что Путин пользуется огромной поддержкой россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому уровень доверия россиян Владимиру Путину превышает 78%.

«Здесь в целом ничего не меняется, вы знаете, что незначительная волатильность имеет место, и в сторону плюса, и в сторону минуса. Можно констатировать, даже если абстрагироваться от этой волатильности незначительной, Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», — сказал представитель Кремля.

Россияне выбрали Путина политиком 2024 года
Россияне выбрали Путина политиком 2024 года

Напомним, согласно свежему опросу ВЦИОМ, 74,9% россиян одобряют деятельность президента, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar