«Нам нужно единство»: Зеленский гонит с Украины несогласных с отменой выборов

Владимир Зеленский снова заявил, что выборы на Украине не состоятся из-за введённого в стране военного положения. По его словам, сами украинцы солидарны с таким решением и «не хотят о них говорить» до «победы» над Россией. Об этом глава киевского режима сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам нужно единство во время войны. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство», — подчеркнул Зеленский.