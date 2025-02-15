«Нам нужно единство»: Зеленский гонит с Украины несогласных с отменой выборов
Зеленский посоветовал сменить гражданство украинцам, требующим выборов
Владимир Зеленский снова заявил, что выборы на Украине не состоятся из-за введённого в стране военного положения. По его словам, сами украинцы солидарны с таким решением и «не хотят о них говорить» до «победы» над Россией. Об этом глава киевского режима сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нам нужно единство во время войны. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство», — подчеркнул Зеленский.
При этом глава киевского режима не стал уточнять, а как именно должны выехать за рубеж несогласные с «единством во время войны» украинцы. Как известно, на Украине сотни мужчин пытаются выехать из страны за взятку, но попадают в лапы СБУ, а некоторые гибнут. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что около 50 человек утонули на реке Тисе с 2022 года, пытаясь сбежать в Румынию.
president.gov.ua