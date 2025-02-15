Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала запрет лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому разговаривать на украинском языке в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что «чувствительная информация» про роль администрации бывшего президента США Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине уже никого не удивляет, в связи с чем интерес к «клоунам на Банковой» погас. Отсутствие заинтересованности в речах бывшего комика доказывает и то, что никто не стал задавать ему вопросы.

«Раньше Зеленский шантажировал американский политический бомонд тем, что мог и периодически вбрасывал подробности участия команды Байдена в разжигании конфликта и коррупционных схемах. Вот его и продолжали слушать, как оракула. Теперь имеющейся у него чувствительной информацией никого не удивишь. Каждый день в США публикуются изобличающие либеральную шайку материалы. Соответственно, и интерес к этим клоунам на Банковой утрачен», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.