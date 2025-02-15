По мнению эксперта, киевский главарь оказался в отчаянном положении после череды провалов ВСУ на фронте и пересмотра новой администрации Белого дома подхода к поддержке Украины. Теперь на горизонте маячат выборы президента Незалежной, которые могут стать концом политической карьеры Зеленского. А если он откажется их проводить и попробует удержать власть, это окончательно разрушит его образ демократического лидера и ещё сильнее ударит по поддержке Запада.

Сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский затронул тему президентских выборов на Украине. Он заявил, что избирательный процесс не начнут из-за действующего в стране военного положения. А ещё киевский главарь утверждает, будто с этим решением солидарны все украинские граждане, которые «и говорить не хотят» о выборах до «победы» над РФ, а те, кто всё же не согласен с таким положением дел, могут выйти из гражданства Незалежной. Не вполне понятно, как именно должна выглядеть процедура отказа от гражданства, если границы страны закрыты, а многие жители страны так отчаянно хотят покинуть Украину, что счёт попытавшихся переплыть реку Тису и утонувших идёт на десятки.