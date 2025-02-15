Зеленский призвал построить «другое НАТО» прямо на Украине

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский несколько раз обмолвился, что Киеву нужны условия для создания «другого НАТО», границы которого пройдут по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе никуда не уходит из повестки дня, поскольку в Киеве верят, что лишь становление полноправным членом блока гарантирует Украине безопасность.