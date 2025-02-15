Зеленский призвал построить «другое НАТО» прямо на Украине
Во время Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский несколько раз обмолвился, что Киеву нужны условия для создания «другого НАТО», границы которого пройдут по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе никуда не уходит из повестки дня, поскольку в Киеве верят, что лишь становление полноправным членом блока гарантирует Украине безопасность.
«А если не оно (присоединение к альянсу), то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине. Моё предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — сказал украинский политик.
Не исключено, что «новым НАТО» для Украины станет Европейский союз, который глава Еврокомиссии фон дер Ляйен хочет переделать в военный блок. Вместе с тем Владимир Зеленский хочет увеличить численность украинской армии до 1,5 миллиона человек, если страну всё-таки не возьмут в альянс. Весь проект «Украина» из-за переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина висит на волоске для Европы, ведь им обоим не так уж важно европейское мнение на этот счёт. Поэтому Евросоюз собирается экстренно разработать собственный план, чтобы не выпасть из всего этого процесса полностью.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza