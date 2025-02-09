Урсула фон дер Ляйен анонсировала трансформацию Евросоюза в военный блок

Евросоюз должен самостоятельно обеспечивать безопасность и оборону сообщества. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Литве по случаю отключения стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) и их синхронизации с европейским аналогом.