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Регион
9 февраля, 14:40

Урсула фон дер Ляйен анонсировала трансформацию Евросоюза в военный блок

Фон дер Ляйен: ЕС необходимо самостоятельно заботиться о безопасности и обороне

Евросоюз должен самостоятельно обеспечивать безопасность и оборону сообщества. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Литве по случаю отключения стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) и их синхронизации с европейским аналогом.

«Помимо защиты инфраструктуры, пришло время — и даже давно пора — взять нашу безопасность и оборону в свои руки. НАТО остаётся основой нашей обороны. Но очевидно, что нам нужна общеевропейская оборона», — подчеркнула она.

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Ранее страны Балтии разорвали энергокольцо с Россией. Это стало частью грандиозного бунта «балтийских тигров», в процессе которого они отказываются от всего российского и переходят на всё европейское, но не до конца понимают зачем. Эстонцев предупредили, что в связи с таким переходом электричество в стране может пропасть на три дня. По прогнозам эстонской энергетической компании Elering, из-за такого шага Эстония будет каждый год терпеть убытки размером в 60 млн евро.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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