Эстонцам посоветовали запастись едой и настолками в преддверии длительного блэкаута
ERR: Эстонцам советуют запастись едой и настольными играми после выхода из БРЭЛЛ
Эстонские власти рекомендовали жителям республики запасаться продуктами, водой, лекарствами и настольными играми в преддверии возможного отключения электроэнергии после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию ERR, взявшую комментарий у представителя национального бюро по предупреждению рисков Кайсы Нийло.
«Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасённая еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления. <...> Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств», — говорится в публикации.
Кроме того, чиновница призвала обеспечить в домах альтернативные источники света и не забывать про развлечения. В качестве таковых она предлагает карточные или настольные игры. Также Нийло советует проверить работоспособность аккумуляторов, переносных радиоприёмников и газовых горелок, а ещё заправить автомобиль.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что население страны вскоре может остаться без электроэнергии на трое суток. В юиле 2024 года операторы трёх балтийских стран уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) в срок до 8 февраля 2025 года. Эстонская энергокомпания Elering опубликовала прогноз, согласно которому отключение от системы обойдётся республике в 60 миллионов евро убытков каждый год.
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