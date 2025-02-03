Эстонцам посоветовали запастись едой и настолками в преддверии длительного блэкаута

Эстонские власти рекомендовали жителям республики запасаться продуктами, водой, лекарствами и настольными играми в преддверии возможного отключения электроэнергии после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию ERR, взявшую комментарий у представителя национального бюро по предупреждению рисков Кайсы Нийло.

«Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасённая еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления. <...> Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств», — говорится в публикации.

Кроме того, чиновница призвала обеспечить в домах альтернативные источники света и не забывать про развлечения. В качестве таковых она предлагает карточные или настольные игры. Также Нийло советует проверить работоспособность аккумуляторов, переносных радиоприёмников и газовых горелок, а ещё заправить автомобиль.