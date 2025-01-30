Назло маме уши отморожу: Власти Эстонии могут оставить граждан без света после отключения от сети РФ

Жители Эстонии в ближайшее время могут остаться без электроснабжения на 72 часа. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал. Причиной называется будущее отключение энергосистемы республики от РФ, пишет издание Postimees.

«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа», — заявил Михал.

Он добавил, что Таллин готов к любому развитию событий.