Минобороны Эстонии захотело брать дань с кораблей за проход по Балтийскому морю

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что нужно установить налог для кораблей за использование Балтийского моря. По его словам, подобные пошлины нужны, чтобы справиться с возросшими затратами на обеспечение защиты подводных кабелей, в том числе на случай повреждений. Слова чиновника приводит Reuters.

«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придётся заплатить определённую сумму», — подчеркнул Певкур.