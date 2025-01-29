Минобороны Эстонии захотело брать дань с кораблей за проход по Балтийскому морю
Министр обороны Эстонии Певкур просит ввести налог за проход по Балтийскому морю
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что нужно установить налог для кораблей за использование Балтийского моря. По его словам, подобные пошлины нужны, чтобы справиться с возросшими затратами на обеспечение защиты подводных кабелей, в том числе на случай повреждений. Слова чиновника приводит Reuters.
«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придётся заплатить определённую сумму», — подчеркнул Певкур.
Эстонский министр напомнил, что авиакомпании включают свои расходы в стоимость билетов, в том числе там есть сбор за посадку, установленный аэропортом. Поэтому нет ничего необычного в том, чтобы ввести аналогичный сбор и относительно морского движения, настаивает Певкур.
Напомним, кабели на дне Балтийского моря начали внезапно и массово рваться. Началось всё в декабре 2024 года, когда подводный провод между Эстонией и Финляндией вышел из строя. Под подозрением был нефтяной танкер. Затем со дна Финского залива достали якорь, который своим весом повредил целостность другого кабеля. Вскоре Швеция сообщила о повреждении энергокабеля EstLink. Попытки Запада обвинить в случившемся Москву не увенчались успехом. МИД потребовал от европейских чиновников публично опровергнуть заявления о причастности к инцидентам РФ. А в Британии тем временем выразили готовность задерживать «подозрительные» российские суда.
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