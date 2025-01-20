Российская сторона ждёт опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала публикацию американской газеты The Washington Post о том, что разведывательные службы США и Европы не смогли найти доказательства причастности РФ к обрывам подводных кабелей на дне Балтики. Произошедшее, считают эксперты, стало результатом стечения обстоятельств и случайностей.

«Ждём у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на высказывания журналистов, указывая на возможные причины повреждения кабелей, связанные с недостаточной квалификацией команд судов, находящихся в плохом состоянии. Она добавила, что «на Западе виновных определяют ещё до начала расследования», что является привычной практикой в Балтийском регионе.