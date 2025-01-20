В МИД потребовали опровержений обвинений РФ в диверсиях на дне Балтики
Захарова: РФ ждёт опровержений обвинений её в диверсиях с кабелями в Балтике
Российская сторона ждёт опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала публикацию американской газеты The Washington Post о том, что разведывательные службы США и Европы не смогли найти доказательства причастности РФ к обрывам подводных кабелей на дне Балтики. Произошедшее, считают эксперты, стало результатом стечения обстоятельств и случайностей.
«Ждём у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат обратила внимание на высказывания журналистов, указывая на возможные причины повреждения кабелей, связанные с недостаточной квалификацией команд судов, находящихся в плохом состоянии. Она добавила, что «на Западе виновных определяют ещё до начала расследования», что является привычной практикой в Балтийском регионе.
В частности, Захарова указала на заявления главы финского национального бюро расследований Робина Лардота относительно судов, занимающихся перевозкой российской «теневой нефти». Дипломат также отметила высказывания министров иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, которые возложили вину на РФ за создание электронных помех в Балтийском регионе.
Напомним, что в конце декабря 2024 года подводный кабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя по неизвестной причине. В произошедшем заподозрили нефтяной танкер, который пришлось брать на абордаж. А недавно со дна Финского залива подняли якорь, который нарушил целостность второго кабеля. Кроме того, специалисты начали ремонтировать кабель связи.
VK / МИД России