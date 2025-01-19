Западная разведка не нашла «российского следа» в обрывах кабелей на дне Балтики
WP: Разведка Запада опровергла причастность РФ к обрывам кабелей на Балтике
Разведывательные службы США и Европы не смогли найти доказательства причастности России к обрывам подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
«До сих пор расследования с участием США и европейских служб безопасности не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы», — указано в статье.
Чиновники высокого ранга, представляющие три страны, отметили, что причиной повреждения кабелей стала авария, а не диверсия с внешней стороны. Кроме того, нет никаких подтверждений, что коммерческие суда специально протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей по указанию извне. Авторы материала добавили, что собранные доказательства указывают на аварии, связанные с неопытностью команды и некачественным обслуживанием кораблей.
Напомним, что в конце декабря 2024 года подводный кабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя по неизвестной причине. В произошедшем заподозрили нефтяной танкер, который пришлось брать на абордаж. А недавно со дна Финского залива подняли якорь, который нарушил целостность второго кабеля. Кроме того, специалисты начали ремонтировать кабель связи.
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