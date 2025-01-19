Западная разведка не нашла «российского следа» в обрывах кабелей на дне Балтики

Разведывательные службы США и Европы не смогли найти доказательства причастности России к обрывам подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«До сих пор расследования с участием США и европейских служб безопасности не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы», — указано в статье.