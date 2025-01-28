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28 января, 07:29

Водолазы латвийских ВМС погрузились к месту новой «‎диверсии» на дне Балтики

Водолазная команда латвийских ВМС направилась на место обрыва кабелей в Балтике

Водолазная команда латвийских ВМС находится в пути к месту в Балтийском море, где был оборван кабель, соединяющий страну со Швецией. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии.

Водолазы собираются погрузиться и посмотреть на место, где был повреждён оптоволоконный кабель. Они полны решимости найти там доказательства того, что это была именно диверсия. Шведская прокуратура также открыла расследование, в котором участвует армия, национальное управление полицейских операций и береговая охрана.

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Складывается впечатление, что у всех этих кабелей резко вышел срок годности, потому что они внезапно и массово начали рваться. Началось всё в декабре 2024 года, когда подводный провод между Эстонией и Финляндией вышел из строя. В произошедшем заподозрили нефтяной танкер, на который даже высадились финские пограничники. Затем со дна Финского залива достали якорь, который своим весом повредил целостность другого кабеля. Вскоре Швеция сообщила о ещё одном повреждении энергокабеля EstLink. Поначалу во всём обвинили Россию, но в итоге американская и европейская разведки не смогли доказать причастность РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pumpchn

Владимир Озеров
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