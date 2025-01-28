Водолазы латвийских ВМС погрузились к месту новой «‎диверсии» на дне Балтики

Водолазная команда латвийских ВМС находится в пути к месту в Балтийском море, где был оборван кабель, соединяющий страну со Швецией. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии.

Водолазы собираются погрузиться и посмотреть на место, где был повреждён оптоволоконный кабель. Они полны решимости найти там доказательства того, что это была именно диверсия. Шведская прокуратура также открыла расследование, в котором участвует армия, национальное управление полицейских операций и береговая охрана.