Водолазы латвийских ВМС погрузились к месту новой «диверсии» на дне Балтики
Водолазная команда латвийских ВМС направилась на место обрыва кабелей в Балтике
Водолазная команда латвийских ВМС находится в пути к месту в Балтийском море, где был оборван кабель, соединяющий страну со Швецией. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии.
Водолазы собираются погрузиться и посмотреть на место, где был повреждён оптоволоконный кабель. Они полны решимости найти там доказательства того, что это была именно диверсия. Шведская прокуратура также открыла расследование, в котором участвует армия, национальное управление полицейских операций и береговая охрана.
Складывается впечатление, что у всех этих кабелей резко вышел срок годности, потому что они внезапно и массово начали рваться. Началось всё в декабре 2024 года, когда подводный провод между Эстонией и Финляндией вышел из строя. В произошедшем заподозрили нефтяной танкер, на который даже высадились финские пограничники. Затем со дна Финского залива достали якорь, который своим весом повредил целостность другого кабеля. Вскоре Швеция сообщила о ещё одном повреждении энергокабеля EstLink. Поначалу во всём обвинили Россию, но в итоге американская и европейская разведки не смогли доказать причастность РФ.
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