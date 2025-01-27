ВМС Британии готовятся к серии «пиратских абордажей» на российские корабли

Военнослужащие Великобритании готовы брать на абордаж и задерживать российские суда у побережья туманного Альбиона. Об этом пишет газета Express со ссылкой на источники.

Авторы указали, что британские военно-морские силы повышенной готовности намерены взобраться на борт российских судов, проходящих возле побережья Великобритании, если те ведут себя как-то подозрительно. К примеру, якобы повреждают подводные трубопроводы и кабели. Королевские ВМС «регулярно тренируются для такого рода действий», утверждает издание.