ВМС Британии готовятся к серии «пиратских абордажей» на российские корабли
В Британии выразили готовность задерживать «подозрительные» российские суда
Военнослужащие Великобритании готовы брать на абордаж и задерживать российские суда у побережья туманного Альбиона. Об этом пишет газета Express со ссылкой на источники.
Авторы указали, что британские военно-морские силы повышенной готовности намерены взобраться на борт российских судов, проходящих возле побережья Великобритании, если те ведут себя как-то подозрительно. К примеру, якобы повреждают подводные трубопроводы и кабели. Королевские ВМС «регулярно тренируются для такого рода действий», утверждает издание.
Для принятия таких мер требуется получение разрешения с самой верхотуры британского государства, поэтому каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, отметили собеседники газеты. В материале сказано, что имеются в виду лишь ответные меры при наихудшем варианте исхода событий.
Ранее Швеция арестовала российское судно по подозрению в повреждении оптоволоконного подводного кабеля, который проходит между королевством и Латвией. А в декабре прошлого года из строя вышел находящийся под водой энергокабель между Эстонией и Финляндией. Тогда финские пограничники задержали нефтяной танкер из РФ, подозревая его в диверсии.
Shutterstock / FOTODOM / Nick Kashenko