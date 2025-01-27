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Регион
27 января, 07:41

ВМС Британии готовятся к серии «пиратских абордажей» на российские корабли

В Британии выразили готовность задерживать «подозрительные» российские суда

Военнослужащие Великобритании готовы брать на абордаж и задерживать российские суда у побережья туманного Альбиона. Об этом пишет газета Express со ссылкой на источники.

Авторы указали, что британские военно-морские силы повышенной готовности намерены взобраться на борт российских судов, проходящих возле побережья Великобритании, если те ведут себя как-то подозрительно. К примеру, якобы повреждают подводные трубопроводы и кабели. Королевские ВМС «регулярно тренируются для такого рода действий», утверждает издание.

Для принятия таких мер требуется получение разрешения с самой верхотуры британского государства, поэтому каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, отметили собеседники газеты. В материале сказано, что имеются в виду лишь ответные меры при наихудшем варианте исхода событий.

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Ранее Швеция арестовала российское судно по подозрению в повреждении оптоволоконного подводного кабеля, который проходит между королевством и Латвией. А в декабре прошлого года из строя вышел находящийся под водой энергокабель между Эстонией и Финляндией. Тогда финские пограничники задержали нефтяной танкер из РФ, подозревая его в диверсии.

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Shutterstock / FOTODOM / Nick Kashenko

Владимир Озеров
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