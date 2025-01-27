Корабль с российским экипажем захватили у берегов Португалии по подозрению в контрабанде наркотиков

Испанский и американский спецназ осуществил задержание контейнеровоза Baltic Summer, который следовал из Эквадора в Петербург под управлением российского экипажа. Моряков заподозрили в транспортировке наркотиков из Южной Америки. Об этом сообщает Mash.

Непосредственные участники событий рассказали Telegram-каналу, что на борт высадились около 20 силовиков, и корабль был отбуксирован в порт Виго. При этом иностранцы то и дело угрожали экипажу: обещали подкинуть наркотики и размахивали оружием. В течение трёх суток моряки находились под стражей, не имели доступа к связи с консульствами и были лишены сна.





Тщательный досмотр судна не подтвердил наличие наркотиков. Несмотря на это, испанские власти пытались заставить капитана подписать пустые документы. В настоящее время 23 члена экипажа готовятся к освобождению и отправке в порт назначения.