Корабль с российским экипажем захватили у берегов Португалии по подозрению в контрабанде наркотиков
Mash: Спецназ Испании и США захватил корабль с российским экипажем у Португалии
Контейнеровоз Baltic Summer. Обложка © ТАСС / Zuma
Испанский и американский спецназ осуществил задержание контейнеровоза Baltic Summer, который следовал из Эквадора в Петербург под управлением российского экипажа. Моряков заподозрили в транспортировке наркотиков из Южной Америки. Об этом сообщает Mash.
Непосредственные участники событий рассказали Telegram-каналу, что на борт высадились около 20 силовиков, и корабль был отбуксирован в порт Виго. При этом иностранцы то и дело угрожали экипажу: обещали подкинуть наркотики и размахивали оружием. В течение трёх суток моряки находились под стражей, не имели доступа к связи с консульствами и были лишены сна.
Тщательный досмотр судна не подтвердил наличие наркотиков. Несмотря на это, испанские власти пытались заставить капитана подписать пустые документы. В настоящее время 23 члена экипажа готовятся к освобождению и отправке в порт назначения.
Ранее под пристальным вниманием британских властей оказалось российское океанографическое судно «Янтарь». МО Соединённого Королевства направило следить за кораблём подводную лодку, самолёт ВВС, фрегат HMS Somerset и морской патрульный корабль HMS Tyne.