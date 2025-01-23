Британия отправила подлодку, корабли и самолёт на слежку за российским судном-океанографом

Великобритания направила свою подводную лодку на слежку за российским океанографическим судном «Янтарь». Корабль проходил в проливе Ла-Манш. Приказ был направлен Минобороны Британии, рассказал министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

«Сегодня я также хотел подтвердить Палате, что я дал разрешение на всплытие подлодки королевских ВМС на поверхность вблизи «Янтаря» исключительно в качестве меры сдерживания, чтобы дать ясно понять, что мы следим за каждым его шагом», — заявил Хили, выступая в Палате общин британского парламента.

Также на задание был направлен самолёт ВВС Великобритании, фрегат HMS Somerset и морской патрульный корабль HMS Tyne. Известно, что позже российский корабль покинул воды Великобритании и направился в Средиземное море.

Британские власти заявляют, что исследовательское судно «Янтарь» якобы применяется для «сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры».