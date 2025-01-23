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Регион
23 января, 07:45

Британия отправила подлодку, корабли и самолёт на слежку за российским судном-океанографом

МО Британии отправило подлодку на слежку за судном РФ «‎Янтарь» в Ла-Манше

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Великобритания направила свою подводную лодку на слежку за российским океанографическим судном «Янтарь». Корабль проходил в проливе Ла-Манш. Приказ был направлен Минобороны Британии, рассказал министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

«Сегодня я также хотел подтвердить Палате, что я дал разрешение на всплытие подлодки королевских ВМС на поверхность вблизи «Янтаря» исключительно в качестве меры сдерживания, чтобы дать ясно понять, что мы следим за каждым его шагом», — заявил Хили, выступая в Палате общин британского парламента.

Также на задание был направлен самолёт ВВС Великобритании, фрегат HMS Somerset и морской патрульный корабль HMS Tyne. Известно, что позже российский корабль покинул воды Великобритании и направился в Средиземное море.

Британские власти заявляют, что исследовательское судно «Янтарь» якобы применяется для «сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры».

У берегов Эстонии начали собираться военные суда НАТО
У берегов Эстонии начали собираться военные суда НАТО

Ранее Life.ru рассказал, что корабли альянса вышли в Балтийское море. Судна начали патрулирование в рамках программы «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Её проводят для большей осведомлённости НАТО в регионе. В основном свои силы предоставили Эстония, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва и Латвия.

Наталья Афонина
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