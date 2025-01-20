Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 10:14

У берегов Эстонии начали собираться военные суда НАТО

The Guardian: Военные суда НАТО начали собираться у берегов Эстонии

Военные суда НАТО начали собираться у берегов Эстонии с целью защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в Таллин уже прибыли фрегат из Голландии, военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик. Ожидаются минный тральщик из Франции и дополнительные корабли стран альянса.

«В ближайшем будущем группа будет расширяться, к нам присоединятся другие корабли. В итоге будет шесть-семь кораблей», — отметил руководитель оперативной группы по противоминной борьбе, которая была привлечена к миссии «Балтийский часовой», Эрик Кокс.

Напомним, на днях сообщалось, что военные суда НАТО начали патрулирование Балтийского моря в ходе программы «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Точное количество кораблей, которые планируют задействовать в регионе, не указывалось. При этом сообщалось, что в основном представлены силы Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике
НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Armands Photography

Наталья Демьянова
  • Новости
  • НАТО
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar