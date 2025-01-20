У берегов Эстонии начали собираться военные суда НАТО
The Guardian: Военные суда НАТО начали собираться у берегов Эстонии
Военные суда НАТО начали собираться у берегов Эстонии с целью защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, в Таллин уже прибыли фрегат из Голландии, военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик. Ожидаются минный тральщик из Франции и дополнительные корабли стран альянса.
«В ближайшем будущем группа будет расширяться, к нам присоединятся другие корабли. В итоге будет шесть-семь кораблей», — отметил руководитель оперативной группы по противоминной борьбе, которая была привлечена к миссии «Балтийский часовой», Эрик Кокс.
Напомним, на днях сообщалось, что военные суда НАТО начали патрулирование Балтийского моря в ходе программы «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Точное количество кораблей, которые планируют задействовать в регионе, не указывалось. При этом сообщалось, что в основном представлены силы Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.
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