У берегов Эстонии начали собираться военные суда НАТО

Военные суда НАТО начали собираться у берегов Эстонии с целью защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в Таллин уже прибыли фрегат из Голландии, военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик. Ожидаются минный тральщик из Франции и дополнительные корабли стран альянса.

«В ближайшем будущем группа будет расширяться, к нам присоединятся другие корабли. В итоге будет шесть-семь кораблей», — отметил руководитель оперативной группы по противоминной борьбе, которая была привлечена к миссии «Балтийский часовой», Эрик Кокс.