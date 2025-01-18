Военные корабли НАТО вышли в Балтийское море
ERR: Корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Военные суда НАТО начали патрулирование Балтийского моря в ходе программы «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) якобы для большей осведомлённости альянса в регионе. Об этом докладывает телерадиокомпания ERR.
«Часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина. В Таллине бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря... Фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавляет эту эскадру», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в основном представлены силы Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии. На борту «Тромп» есть вертолёт для ведения воздушной разведки и локатор для изучения дна. Военные заявили о готовности к внештатным ситуациям. Агентство напомнило о боевой оснащённости судов.
Ранее доложили, что Североатлантический альянс направил в Балтийское море десять кораблей, которые предназначены для охраны подводной инфраструктуры. Все судна будут пребывать в море до апреля. Корабли разместят рядом с энергетическими и телекоммуникационными кабелями, выполняя роль «сдерживающего фактора».
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