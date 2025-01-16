НАТО приступит к миссии «Балтийский дозор» менее чем через две недели

Новая миссия НАТО «Балтийский дозор» (Baltic Sentry) по защите критически важной энергоинфраструктуры в Балтийском регионе начнётся менее чем через две недели. Об этом сообщил главком альянса по трансформации Пьер Вандье после заседания начальников генеральных штабов блока в Брюсселе.

«Центральное командование НАТО направит со скоростью света первые корабли [для этой миссии]. Я ожидаю, что это произойдёт менее чем за две недели», — сказал он.

Вандье назвал «Балтийский дозор» новым форматом работы военного блока. По его словам, он уже проверялся и применялся Штатами.