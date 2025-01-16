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Регион
16 января, 20:11

НАТО приступит к миссии «Балтийский дозор» менее чем через две недели

Новая миссия НАТО «Балтийский дозор» (Baltic Sentry) по защите критически важной энергоинфраструктуры в Балтийском регионе начнётся менее чем через две недели. Об этом сообщил главком альянса по трансформации Пьер Вандье после заседания начальников генеральных штабов блока в Брюсселе.

«Центральное командование НАТО направит со скоростью света первые корабли [для этой миссии]. Я ожидаю, что это произойдёт менее чем за две недели», — сказал он.

Вандье назвал «Балтийский дозор» новым форматом работы военного блока. По его словам, он уже проверялся и применялся Штатами.

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Напомним, 15 января в Финский залив уже зашли два корабля НАТО, участвующие в «Балтийском дозоре». В ближайшем будущем в акваторию прибудут другие суда альянса, а также субмарины, подводные беспилотники и самолёты для наблюдения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Юрий Лысенко
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