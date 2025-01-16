Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается с помощью Бухареста спровоцировать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. В подкасте, который опубликовал блогер Алекс Джонс в соцсети Х, политик отметил, что сейчас альянс разделён на две группы: одна поддерживает Дональда Трампа и выступает за завершение конфликта на Украине, а другая стремится к расширению НАТО.

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством, в частности, Румынии. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся», — сказал он.

Сегодня НАТО управляется лишь «рабами», и в мире практически не осталось настоящих лидеров, уверен Джорджеску. Он считает, что во главе Румынии сейчас стоят марионетки и страна не может эффективно «контролировать» конфликт на Украине.