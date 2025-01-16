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16 января, 05:36

Кандидат в президенты Румынии обвинил НАТО в попытке развязать третью мировую войну

Джорджеску: НАТО стремится спровоцировать третью мировую войну через Румынию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается с помощью Бухареста спровоцировать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. В подкасте, который опубликовал блогер Алекс Джонс в соцсети Х, политик отметил, что сейчас альянс разделён на две группы: одна поддерживает Дональда Трампа и выступает за завершение конфликта на Украине, а другая стремится к расширению НАТО.

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством, в частности, Румынии. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся», — сказал он.

Сегодня НАТО управляется лишь «рабами», и в мире практически не осталось настоящих лидеров, уверен Джорджеску. Он считает, что во главе Румынии сейчас стоят марионетки и страна не может эффективно «контролировать» конфликт на Украине.

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Ранее Джеорджеску заявлял, что альянс может использовать Румынию для противостояния с Россией с помощью военной базы «Михаил Когэлничану». На юго-востоке страны завершают строительство объекта, и именно он станет крупнейшим в Европе. Такая база, по мнению кандидата в президенты, может использоваться в качестве плацдарма для войны против РФ.

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Wikipedia / Focus Creștin

Наталья Афонина
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