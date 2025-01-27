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27 января, 00:29

Швеция арестовала идущее из России судно по подозрению в диверсии на Балтике

Шведские власти задержали балкер Vezhen, подозреваемый в недавнем повреждении оптоволоконного подводного кабеля между королевством и Латвией. Корабль, покинувший российскую Усть-Лугу 24 января, был задержан в рамках предварительного расследования, подтвердила Прокуратура Швеции.

«Представители шведских властей находятся на борту судна», — сообщил пресс-секретарь Секретной службы Габриэль Вернстедт в интервью Expressen.

Расследованием руководит старший прокурор Матс Юнгквист. По его словам, власти активно работают над выяснением всех обстоятельств. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, продолжая сбор доказательств и анализ ситуации.

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Напомним, что оптоволоконный кабель связи между Латвией и Швецией был повреждён 26 января. А месяцем ранее та же история приключилась с кабелем EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Кульминацией того инцидента тоже стало задержание коммерческого корабля.

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Unsplash / Venti Views

Тимур Хингеев
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