Швеция арестовала идущее из России судно по подозрению в диверсии на Балтике

Шведские власти задержали балкер Vezhen, подозреваемый в недавнем повреждении оптоволоконного подводного кабеля между королевством и Латвией. Корабль, покинувший российскую Усть-Лугу 24 января, был задержан в рамках предварительного расследования, подтвердила Прокуратура Швеции.

Расследованием руководит старший прокурор Матс Юнгквист. По его словам, власти активно работают над выяснением всех обстоятельств. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, продолжая сбор доказательств и анализ ситуации.

Напомним, что оптоволоконный кабель связи между Латвией и Швецией был повреждён 26 января. А месяцем ранее та же история приключилась с кабелем EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Кульминацией того инцидента тоже стало задержание коммерческого корабля.