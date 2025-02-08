Балтийские страны разорвали энергокольцо с Россией
Страны Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
Балтийские страны 8 февраля вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), в рамках которого с февраля 2001 года страны договорились об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае аварийных ситуаций. Теперь энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
«Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение 5 лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе», — информирует Минэнерго.
Суммарная мощность электростанций Калининградской области составляет 1,88 ГВт, что в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение его жителей.
В июле 2024 года операторы трёх балтийских стран уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) в срок до 8 февраля 2025 года. Эстонская Elering опубликовала прогноз, оценив отключение республики от энергокольца в 60 миллионов евро убытков каждый год. А премьер-министр республики Кристен Михал объявил, что население страны вскоре может остаться без электроэнергии на трое суток.
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