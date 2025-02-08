Балтийские страны разорвали энергокольцо с Россией

Балтийские страны 8 февраля вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), в рамках которого с февраля 2001 года страны договорились об обмене электроэнергией и поддержке резервами в случае аварийных ситуаций. Теперь энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

«Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение 5 лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе», — информирует Минэнерго.

Суммарная мощность электростанций Калининградской области составляет 1,88 ГВт, что в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение его жителей.