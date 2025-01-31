В Кремле прокомментировали выход Прибалтики из общей энергосети

Российские энергетики приняли все меры для обеспечения надёжности единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) после синхронизации стран Прибалтики с сетями Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Комментария нет. Эти планы давно были анонсированы. Это требовало определённых мер и со стороны наших энергетиков, и со стороны их энергетиков. В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надёжной работы нашей объединённой энергосистемы», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.