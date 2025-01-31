В Кремле прокомментировали выход Прибалтики из общей энергосети
Песков: Российские энергетики приняли меры для надёжности энергосистемы БРЭЛЛ
Российские энергетики приняли все меры для обеспечения надёжности единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) после синхронизации стран Прибалтики с сетями Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Комментария нет. Эти планы давно были анонсированы. Это требовало определённых мер и со стороны наших энергетиков, и со стороны их энергетиков. В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надёжной работы нашей объединённой энергосистемы», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что в прошлом году операторы электросистем Эстонии, Латвии и Литвы сообщили России и Белоруссии о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ. В Прибалтике отметили, что отключатся от российской энергосети 8 февраля 2025 года. Согласно прогнозам эстонской энергетической компании Elering, проект перехода к сети ЕС получит финансовую поддержку в размере около 1,2 миллиарда евро.
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