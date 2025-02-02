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2 февраля, 15:59

В Латвии назвали детский центр «Артек» угрозой нацбезопасности и заблокировали его сайт

Латвия закрыла доступ к сайту детского центра «Артек»

Власти Латвии закрыли доступ к сайту Международного детского центра «Артек», так как он может нести «угрозу национальной безопасности стране». Об этом сообщил директор «Артека» Константин Федоренко на странице в соцсети.

Он отметил, что никакого удивления данное решение со стороны Латвии не вызвало, так как «Артек» уже внесён в санкционный список 30 стран мира. По словам Федоренко, подобные действия «друзей» показывают, что руководство центра всё делает правильно.

«Данная информация в информационном пространстве может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и создать угрозу национальной безопасности страны», – сказано в решении Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP).

Директор «Артека» выразил недоразумение, какую угрозу может таить в себе учреждение и принятые в нём ценности. Федоренко подчеркнул, что в «Артеке» детей учат дружбе, взаимоуважению, обмену традициями народов страны и мира. Несмотря на санкции в лагерь продолжают приезжать ребята из разных стран.

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Ранее сообщалось, что ряд стран ввёл санкции против «Артека». Так, 24 августа 2023 года детский центр попал в станционный список США. А месяцем ранее — 17 июля того же года — ограничения ввела Великобритания.

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Официальный сайт МДЦ «Артек»

Ольга Сливченко
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