Российский актёр Никита Джигурда назвал достойной наградой своё внесение в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В беседе с Life.ru он заявил, что решение Киева только подтверждает его значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и «освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины».

Артист отметил, что «родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине», а свой выбор сделал после 2 мая 2014 года, когда националисты сожгли людей в доме профсоюзов Одессы. Он также подчеркнул, что для него неприемлемо восхвалять третий рейх и делать татуировки с фашистской свастикой. Джигурда напомнил, что его уже исключили из Союза кинематографистов Украины и внесли в список «фашистского сайта «Миротворец». С тех пор шоумен семь раз побывал в Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях для российских бойцов.