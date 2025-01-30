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30 января, 15:07

«Достойная награда»: Джигурда ответил на признание его угрозой нацбезопасности Украины

Джигурда счёл достойной наградой признание его угрозой нацбезопасности Украины

Российский актёр Никита Джигурда назвал достойной наградой своё внесение в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В беседе с Life.ru он заявил, что решение Киева только подтверждает его значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и «освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины».

Артист отметил, что «родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине», а свой выбор сделал после 2 мая 2014 года, когда националисты сожгли людей в доме профсоюзов Одессы. Он также подчеркнул, что для него неприемлемо восхвалять третий рейх и делать татуировки с фашистской свастикой. Джигурда напомнил, что его уже исключили из Союза кинематографистов Украины и внесли в список «фашистского сайта «Миротворец». С тех пор шоумен семь раз побывал в Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях для российских бойцов.

Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины. При любом раскладе, Победа за нами! Это предначертано свыше!

Никита Джигурда

Актёр и шоумен

Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины. При любом раскладе, Победа за нами! Это предначертано свыше!
Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины. При любом раскладе, Победа за нами! Это предначертано свыше!

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины внёс Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Причиной решения названы его неоднократные поездки в Донбасс и Запорожскую область, а также выступления для российских военнослужащих.

Братьев Запашных, Гусеву и Кабайло признали угрозой нацбезопасности Украины
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Telegram / dzhigurda27

Ольга Годуненко
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