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10 октября, 18:43

Братьев Запашных, Гусеву и Кабайло признали угрозой нацбезопасности Украины

Братья Запашные. Обложка © Telegram / zapashnyru

Братья Запашные. Обложка © Telegram / zapashnyru

На Украине ещё четырёх российских деятелей культуры внесли в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности. Среди них браться Запашные и актриса Екатерина Гусева. Обновлённый перечень опубликовал Национальный совет по телевидению и радиовещанию Незалежной.

«Результаты исследованных материалов, проведённых Нацсоветом мониторинга, а также анализ страниц в соцсетях зафиксировали публичные антиукраинские высказывания, направленные», — говорится в сообщении ведомства.

В список включены известные дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актриса Екатерина Гусева и актёр Сергей Кабайло.

Стоит отметить, что украинские власти регулярно предъявляют подобные обвинения политическим, общественным и культурным деятелям из России. В их числе — Ирина Аллегрова, Дима Билан, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Баста, Виталий Гогунский (Кузя из сериала «Универ»), Владимир Машков и другие.

Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины
Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины
Наталья Демьянова
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