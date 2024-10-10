Братьев Запашных, Гусеву и Кабайло признали угрозой нацбезопасности Украины

На Украине ещё четырёх российских деятелей культуры внесли в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности. Среди них браться Запашные и актриса Екатерина Гусева. Обновлённый перечень опубликовал Национальный совет по телевидению и радиовещанию Незалежной.

«Результаты исследованных материалов, проведённых Нацсоветом мониторинга, а также анализ страниц в соцсетях зафиксировали публичные антиукраинские высказывания, направленные», — говорится в сообщении ведомства.

В список включены известные дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актриса Екатерина Гусева и актёр Сергей Кабайло.