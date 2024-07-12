Киев признал Кузю из "Универа" и Машкова угрозами нацбезопасности
Киев внёс Машкова, Яковлеву и Гогунского в список угрожающих нацбезопасности лиц
Владимир Машков, Виталий Гогунский. Обложка © Kino-teatr, © Kino-teatr
На Украине ещё шесть российских актёров внесли в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности. Обновлённый перечень опубликовал Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины.
"Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, пополнился шестью новыми персонами. Санкции касаются, в частности, таких российских актёров и артистов: Антоновой Наталии Сергеевны; Батырева Антона Николаевича; Векслера Сергея Мейлеховича", — говорится в сообщении ведомства.
Также безопасности Украины, по мнению Киева, якобы угрожает Виталий Гогунский (Кузя из сериала "Универ"), Владимир Машков и Алёна Яковлева. В качестве мотивации решения указано, что артисты ведут "публичную антиукраинскую пропагандистскую деятельность, оправдывают действия РФ".
Кроме того, Нацсовет добавил в санкционный список ресурсов, которым запрещено работать на Украине, сервисы Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV Online, TVBoom. Утверждается, что они полностью или частично направлены на работу с аудиторией РФ, используют в качестве языка интерфейса русский и размещают рекламу для россиян.
В числе российских деятелей культуры, попавших под украинские санкции, находятся Ирина Аллегрова, Дима Билан, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Баста и другие.
Ранее Life.ru писал, что Гогунскому на Украине грозит 12 лет тюрьмы. 45-летнему артисту, родившемуся в Кременчуге Полтавской области, вменяется "оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны".