Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 16:03

Киев признал Кузю из "Универа" и Машкова угрозами нацбезопасности

Киев внёс Машкова, Яковлеву и Гогунского в список угрожающих нацбезопасности лиц

Владимир Машков, Виталий Гогунский. Обложка © Kino-teatr, © Kino-teatr

Владимир Машков, Виталий Гогунский. Обложка © Kino-teatr, © Kino-teatr

На Украине ещё шесть российских актёров внесли в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности. Обновлённый перечень опубликовал Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины.

"Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, пополнился шестью новыми персонами. Санкции касаются, в частности, таких российских актёров и артистов: Антоновой Наталии Сергеевны; Батырева Антона Николаевича; Векслера Сергея Мейлеховича", — говорится в сообщении ведомства.

Также безопасности Украины, по мнению Киева, якобы угрожает Виталий Гогунский (Кузя из сериала "Универ"), Владимир Машков и Алёна Яковлева. В качестве мотивации решения указано, что артисты ведут "публичную антиукраинскую пропагандистскую деятельность, оправдывают действия РФ".

Кроме того, Нацсовет добавил в санкционный список ресурсов, которым запрещено работать на Украине, сервисы Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV Online, TVBoom. Утверждается, что они полностью или частично направлены на работу с аудиторией РФ, используют в качестве языка интерфейса русский и размещают рекламу для россиян.

В числе российских деятелей культуры, попавших под украинские санкции, находятся Ирина Аллегрова, Дима Билан, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Баста и другие.

Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины
Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины

Ранее Life.ru писал, что Гогунскому на Украине грозит 12 лет тюрьмы. 45-летнему артисту, родившемуся в Кременчуге Полтавской области, вменяется "оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны".

Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Машков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров