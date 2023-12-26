Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 13:06

Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины

Известный российский певец Shaman (Ярослав Дронов) попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принял Минкульт Незалежной.

К слову, на сегодняшний день в перечне "угроз" — более двухсот человек, в течение этого года никто из списка не исключался. В частности, там есть телеведущий Дмитрий Киселёв, певица Анна Семенович, продюсер Максим Фадеев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и многие другие известные россияне.

Накануне Shaman сообщил, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Артист опубликовал видео, на котором он подписывает заявление в ЦИК с согласием получить почётную должность.

Собрание "Команды Путина" завершилось под крики "Ура!" и гимн РФ в исполнении Shaman
Собрание "Команды Путина" завершилось под крики "Ура!" и гимн РФ в исполнении Shaman
Обложка ©

ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Наталья Исакова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов )
  • Украина
  • Знаменитости
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров