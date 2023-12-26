Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины
Известный российский певец Shaman (Ярослав Дронов) попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принял Минкульт Незалежной.
К слову, на сегодняшний день в перечне "угроз" — более двухсот человек, в течение этого года никто из списка не исключался. В частности, там есть телеведущий Дмитрий Киселёв, певица Анна Семенович, продюсер Максим Фадеев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и многие другие известные россияне.
Накануне Shaman сообщил, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Артист опубликовал видео, на котором он подписывает заявление в ЦИК с согласием получить почётную должность.
ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов