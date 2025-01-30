Киев официально признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности Украины
Минкультуры Украины внесло Джигурду в список лиц, угрожающих нацбезопасности
Российский актёр Никита Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Об этом заявили в Министерстве культуры страны, включив артиста в соответствующий список.
«Дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность Джигурды Никиты Борисовича, гражданина Российской Федерации 1961 года рождения», — информирует пресс-служба ведомства.
Украинские власти объяснили включение уроженца Киева в список тем, что он неоднократно посещал Донбасс и Запорожскую область с концертами для российских военных, а также предоставлял им материальную помощь. В 2017 году Джигурда получил паспорт ДНР, после чего его внесли в базу скандального сайта «Миротворец».
В санкционный список Минкультуры Украины, созданный в 2015 году, включены многие известные российские артисты, в том числе Никита Михалков, Михаил Пореченков, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Shaman и другие.
Ранее Джигурда заявил, что СБУ продвигала его в президенты Украины в 2013 году. Кроме того, Джигурда сообщил, что выступал на Майдане в Киеве в 2013 году, когда он ещё «был мирный». По словам шоумена, тогда он не мог не появиться в украинской столице, так как собирался стать кандидатом в президенты.
ТАСС / Вадим Тараканов