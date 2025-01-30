Киев официально признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности Украины

Российский актёр Никита Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Об этом заявили в Министерстве культуры страны, включив артиста в соответствующий список.

«Дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность Джигурды Никиты Борисовича, гражданина Российской Федерации 1961 года рождения», — информирует пресс-служба ведомства.

Украинские власти объяснили включение уроженца Киева в список тем, что он неоднократно посещал Донбасс и Запорожскую область с концертами для российских военных, а также предоставлял им материальную помощь. В 2017 году Джигурда получил паспорт ДНР, после чего его внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

В санкционный список Минкультуры Украины, созданный в 2015 году, включены многие известные российские артисты, в том числе Никита Михалков, Михаил Пореченков, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Shaman и другие.