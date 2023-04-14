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14 апреля, 15:22

Джигурда заявил, что СБУ продвигала его в президенты Украины в 2013 году

<p>Обложка © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Актёр Никита Джигурда сообщил, что в 2013 году представители Службы безопасности Украины предлагали ему стать кандидатом в президенты Незалежной. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"В 2013 году я встречался с людьми Виктора Медведчука и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом в президенты Украины", — сказал Джигурда.

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Как он уточнил, ему было предложено выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины, поскольку у него было гражданство Незалежной. Именно из-за согласия участвовать в выборах главы государства Джигурда не брал российский паспорт. Актёр также рассказал, что знает украинский язык и пишет стихотворения на мове. Кроме того, Джигурда сообщил, что выступал на Майдане в Киеве в 2013 году, когда он ещё "был мирный". По словам шоумена, тогда он не мог не появиться в украинской столице, так как собирался стать кандидатом в президенты.

"И я никогда не предавал советскую Украину. Меня сейчас называют на Украине запроданцем и т.д., "Джигурда с ума сошёл", а я говорил и говорю: Для меня неприемлемо Третий рейх восхвалять и фашистскую свастику на тела набивать. Для меня неприемлема блажь нацистских идей, что культивируют практику уничтожения людей. Но русские умеют хворь лечить", — заявил Джигурда.

Ранее сообщалось, что Службу безопасности Украины (СБУ) следует переименовать из-за её причастности к террористической и диверсионной деятельности в "службу бандитов и убийц". С такой инициативой выступил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Иван Косицын
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