Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в НАТО
Владимир Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в НАТО. Также Запад, по его задумке, должен её вооружить.
«То есть, это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн», — сказал он журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кстати, на Мюнхенской конференции в последний момент перенесли встречу Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. СМИ узнали, что США нуждаются во времени для доработки проекта соглашения по полезным ископаемым.
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