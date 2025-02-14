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Регион
14 февраля, 12:45

Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в НАТО

Владимир Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в НАТО. Также Запад, по его задумке, должен её вооружить.

«То есть, это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн», — сказал он журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Кстати, на Мюнхенской конференции в последний момент перенесли встречу Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. СМИ узнали, что США нуждаются во времени для доработки проекта соглашения по полезным ископаемым.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Александра Вишнякова
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