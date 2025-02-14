Владимир Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в НАТО. Также Запад, по его задумке, должен её вооружить.

«То есть, это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн», — сказал он журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.