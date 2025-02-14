В Финляндии потребовали от Трампа отказаться от быстрой сделки с Путиным

Финское правительство не поддерживает идею быстрого завершения конфликта на Украине. Об этом заявила в интервью RND глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По словам Валтонен, разговоры с Россией об Украине касаются всей системы европейской безопасности. Она утверждает, что процесс надо растянуть на несколько лет, чтобы в конечном итоге был установлен стабильный мир.

«(Президент США Дональд) Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с (главой РФ Владимиром) Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — утверждает она.