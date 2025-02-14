В Финляндии потребовали от Трампа отказаться от быстрой сделки с Путиным
Глава финского МИД Валтонен хочет отговорить Трампа от быстрой сделки по Украине
Финское правительство не поддерживает идею быстрого завершения конфликта на Украине. Об этом заявила в интервью RND глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
По словам Валтонен, разговоры с Россией об Украине касаются всей системы европейской безопасности. Она утверждает, что процесс надо растянуть на несколько лет, чтобы в конечном итоге был установлен стабильный мир.
«(Президент США Дональд) Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с (главой РФ Владимиром) Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — утверждает она.
Финский министр подчеркнула, что мира можно достичь лишь с помощью давления, а также порекомендовала Европе научиться показывать зубы, чтобы в будущем сохранять мир.
Отдельным прелестным видом политического искусства являются случаи, когда страны, сами нуждающиеся в помощи, рассказывают остальным, как надо правильно действовать на мировой арене. Например, Финляндия потратила уже 2,5 миллиарда евро на помощь Киеву, из-за чего её экономика почти полностью заглохла. В стране бастуют работники промышленных предприятий, а её совокупный государственный долг составляет уже 81% от ВВП. Непонятно, на основании чего к таким государствам должны прислушиваться остальные. Тем более, что Трамп намерен как можно скорее встретиться с Путиным, чтобы добиться стабилизации геополитической ситуации.
ТАСС / ЕРА