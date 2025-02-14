Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров с Путиным
Bloomberg: Трамп прервал большинство контактов с европейскими властями
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Matt Smith Photographer
Евросоюзу приходится внимательно ловить смыслы посланий США во время официальных звонков, публичных заявлений и встреч, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп в конце января прекратил большинство повседневных контактов с ЕС. Об этом сообщает агентство Bloombeg со ссылкой на источники.
«По словам двух чиновников, ситуация для европейцев усугубляется тем, что большая часть их повседневных коммуникаций с администрацией США была прервана с тех пор, как Трамп вступил в должность во второй раз в прошлом месяце, в результате чего им пришлось полагаться на официальные телефонные звонки, запланированные встречи и публичные заявления», — сказано в публикации.
Однако европейские лидеры уже скоро получат возможность напрямую поговорить с коллегами из США, ведь вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлогг планируют посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Сейчас американский лидер сосредоточен на разрешении конфликта на Украине. Он ранее заявил о желании как можно скорее провести встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Президент США сообщил также, что его первая встреча с российским коллегой может состояться в Саудовской Аравии. По данным Кремля, Путин обсудил с коллегой этот вариант в ходе телефонных переговоров.