Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров с Путиным

Евросоюзу приходится внимательно ловить смыслы посланий США во время официальных звонков, публичных заявлений и встреч, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп в конце января прекратил большинство повседневных контактов с ЕС. Об этом сообщает агентство Bloombeg со ссылкой на источники.

«По словам двух чиновников, ситуация для европейцев усугубляется тем, что большая часть их повседневных коммуникаций с администрацией США была прервана с тех пор, как Трамп вступил в должность во второй раз в прошлом месяце, в результате чего им пришлось полагаться на официальные телефонные звонки, запланированные встречи и публичные заявления», — сказано в публикации.