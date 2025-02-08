Финское руководство безуспешно пытается вывести свою экономику из рецессии, наступившей после разрыва отношений с Россией. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии, однако пока без особых успехов. В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии уменьшился на 0,5%, инвестиции – на 6%. Совокупный государственный долг составляет уже 81% от ВВП страны», — рассказал дипломат в беседе с РИА «Новости».

По словам Кузнецова, в Финляндии увеличивается количество банкротств предприятий. За 2024 год было подано 3475 соответствующих заявлений, что на 26% больше, чем было в 2022 году. Также за 2024-й разорились почти 1,5 тысячи фермерских хозяйств.

То, что причиной экономического спада стал именно разрыв отношений с РФ, в Финляндии уже почти никто не отрицает, отметил посол, однако местные политики называют это «необходимой ценой» за новый политический курс. Данные Банка Финляндии явно указывают на то, что издержки выросли больше всего в тех отраслях, которые зависели от импорта из России. В результате цены на готовую продукцию этих отраслей выросли в среднем на 16%, что ударило по конкурентоспособности Финляндии на мировых рынках и показателях экспорта страны.