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Регион
6 февраля, 18:04

«Военный психоз»: Власти Финляндии призывают граждан готовиться к войне с РФ

Посол Кузнецов: Власти Финляндии призывают граждан к подготовке к войне с РФ

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что финские власти создают в стране «атмосферу военного психоза» и призывают граждан к подготовке к возможной войне. Эта информация была озвучена им в интервью РИА «Новости».

Кузнецов отметил, что финские власти активно формируют у граждан ощущение внешней угрозы, возбуждая нарратив о «российской агрессии». Это делается с целью запугивания населения и оправдания решения о вступлении Финляндии в НАТО, а также для обоснования роста военных бюджетов.

По данным Кузнецова, кампания по подготовке граждан к потенциальной войне включает масштабные пропагандистские меры, которые включают призывы к поддержанию военных навыков, увеличение активности стрелковых клубов, модернизацию и расширение бомбоубежищ, а также повышение предельного возраста для резервистов.

Дипломат уверен, что все эти инициативы направлены на создание ложного представления о необходимости значительных военных затрат и увеличенного военного присутствия.

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А ранее Николай Патрушев заявил, что страны НАТО предпринимают усилия, направленные на блокировку РФ в Балтийском регионе. По словам помощника российского президента, аналогичная ситуация наблюдается и в портах Ленинградской и Калининградской областей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan

Наталья Демьянова
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