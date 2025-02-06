Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что финские власти создают в стране «атмосферу военного психоза» и призывают граждан к подготовке к возможной войне. Эта информация была озвучена им в интервью РИА «Новости».

Кузнецов отметил, что финские власти активно формируют у граждан ощущение внешней угрозы, возбуждая нарратив о «российской агрессии». Это делается с целью запугивания населения и оправдания решения о вступлении Финляндии в НАТО, а также для обоснования роста военных бюджетов.

По данным Кузнецова, кампания по подготовке граждан к потенциальной войне включает масштабные пропагандистские меры, которые включают призывы к поддержанию военных навыков, увеличение активности стрелковых клубов, модернизацию и расширение бомбоубежищ, а также повышение предельного возраста для резервистов.

Дипломат уверен, что все эти инициативы направлены на создание ложного представления о необходимости значительных военных затрат и увеличенного военного присутствия.