Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший убивать военных ВС РФ

Спикером парламента Фнляндии снова стал депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, ранее призывавший убивать российских военных. По результатам голосования он набрал 105 голосов, и был в третий раз избран спикером.

Спикер выбирается на год. Им становится депутат второй по величине правительственной партии, в настоящее время это партия «Истинные финны».