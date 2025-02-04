Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший убивать военных ВС РФ
Спикером парламента Фнляндии снова стал депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, ранее призывавший убивать российских военных. По результатам голосования он набрал 105 голосов, и был в третий раз избран спикером.
Спикер выбирается на год. Им становится депутат второй по величине правительственной партии, в настоящее время это партия «Истинные финны».
Напомним, в 2023 году Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских солдат и заказал через специальный сервис надпись «За свободу Финляндии» на украинском боеприпасе. Отметим, что кровожадного политика раскритиковали даже соотечественники.
Shutterstock/FOTODOM/Afif Ahsan