Как террористы: Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать РФ на Балтике
Патрушев: Страны НАТО пытаются заблокировать РФ в Балтийском регионе
Страны НАТО предпринимают усилия, направленные на блокировку России в Балтийском регионе, заявил помощник российского президента Николай Патрушев. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в портах Ленинградской и Калининградской областей.
«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады РФ, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — приводит ТАСС его слова.
Патрушев также отметил, что Запад использует методы, схожие с теми, что применяются террористами. В качестве примеров он привёл атаку на российское судно в Средиземном море и захват судна Eagle S в Балтийском море.
Напомним, 25 декабря кабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, экстренно отключили. Финские полиция и пограничники задержали вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, по подозрению в причастности к инциденту. Позже выяснилось, что эстонские компании зафиксировали повреждение трёх кабелей между двумя странами. Случай классифицируют как диверсию.
ТАСС / POOL / Михаил Терещенко