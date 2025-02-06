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Регион
6 февраля, 16:30

Как террористы: Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать РФ на Балтике

Патрушев: Страны НАТО пытаются заблокировать РФ в Балтийском регионе

Страны НАТО предпринимают усилия, направленные на блокировку России в Балтийском регионе, заявил помощник российского президента Николай Патрушев. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в портах Ленинградской и Калининградской областей.

«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады РФ, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — приводит ТАСС его слова.

Патрушев также отметил, что Запад использует методы, схожие с теми, что применяются террористами. В качестве примеров он привёл атаку на российское судно в Средиземном море и захват судна Eagle S в Балтийском море.

Напомним, 25 декабря кабель EstLink 2, проложенный по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, экстренно отключили. Финские полиция и пограничники задержали вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, по подозрению в причастности к инциденту. Позже выяснилось, что эстонские компании зафиксировали повреждение трёх кабелей между двумя странами. Случай классифицируют как диверсию.

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Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Терещенко

Наталья Демьянова
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