Как террористы: Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать РФ на Балтике

Страны НАТО предпринимают усилия, направленные на блокировку России в Балтийском регионе, заявил помощник российского президента Николай Патрушев. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в портах Ленинградской и Калининградской областей.

«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады РФ, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — приводит ТАСС его слова.

Патрушев также отметил, что Запад использует методы, схожие с теми, что применяются террористами. В качестве примеров он привёл атаку на российское судно в Средиземном море и захват судна Eagle S в Балтийском море.