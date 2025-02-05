Власти Дании усилят наблюдение за танкерами с российской нефтью

Власти Дании ужесточают контроль за судами, которые стоят на якоре вблизи порта Скаген и перевозят нефть из России. Новые меры направлены на усиление безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, сообщает морское управление страны.

«Датское морское управление усиливает меры по обеспечению того, чтобы танкеры, находящиеся в порту Скаген-Ред, соблюдали правила безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков», — говорится в сообщении на сайте управления.

Усиление контроля связано с необходимостью реагирования на «активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы». Власти планируют проверять танкеры, а также проводить государственный портовый контроль для судов, которые не могут считаться совершающими мирный проход.

В морском управлении заявили, что танкеры имеют «особенно высокий профиль риска». Это делает их приоритетными объектами для проведения проверок.