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Регион
5 февраля, 19:00

Власти Дании усилят наблюдение за танкерами с российской нефтью

Власти Дании ужесточают контроль за судами, которые стоят на якоре вблизи порта Скаген и перевозят нефть из России. Новые меры направлены на усиление безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, сообщает морское управление страны.

«Датское морское управление усиливает меры по обеспечению того, чтобы танкеры, находящиеся в порту Скаген-Ред, соблюдали правила безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков», — говорится в сообщении на сайте управления.

Усиление контроля связано с необходимостью реагирования на «активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы». Власти планируют проверять танкеры, а также проводить государственный портовый контроль для судов, которые не могут считаться совершающими мирный проход.

В морском управлении заявили, что танкеры имеют «особенно высокий профиль риска». Это делает их приоритетными объектами для проведения проверок.

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Напомним, что ранее Европейский союз собирался поручить Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью. С помощью такой меры Москву собираются заставить снизить стоимость топлива до установленного в декабре 2022 года потолка цен (60 долларов за баррель). В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал Данию и ЕС не отступать от правил международного судоходства.

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Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Алена Пенчугина
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