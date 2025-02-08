Финляндия обеднела на €2,5 миллиарда, поддерживая Украину
Посол Кузнецов: Финляндия находится на пятом месте по объёму помощи Украине
Финляндия расположилась на пятой строчке по объёму военной помощи Украине. К сегодняшнему дню Хельсинки отстегнули Киеву 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
«Общий объём военной помощи Финляндии украинской армии на сегодняшний день составляет €2,5 миллиарда. По показателю объёма оказанной Украине военной помощи на душу населения Финляндия занимает пятое место в мире. Финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева «так долго, как это потребуется», — сообщил Кузнецов.
Он напомнил, что в конце января финские власти решили порадовать украинское руководство, согласовав 27-й пакет военной помощи.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главе США Дональду Трампу удастся уладить украинский конфликт за полгода. Однако, в Европе не расслабляются, а глава Евродипломатии Кая Каллас считает, что помощь Украине следует только наращивать, а не сокращать.
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