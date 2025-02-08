Финляндия обеднела на €2,5 миллиарда, поддерживая Украину

Финляндия расположилась на пятой строчке по объёму военной помощи Украине. К сегодняшнему дню Хельсинки отстегнули Киеву 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Общий объём военной помощи Финляндии украинской армии на сегодняшний день составляет €2,5 миллиарда. По показателю объёма оказанной Украине военной помощи на душу населения Финляндия занимает пятое место в мире. Финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева «так долго, как это потребуется», — сообщил Кузнецов.