Забастовки пилотов, рабочих и водителей остановили предприятия по всей Финляндии

В Финляндии рабочие начались забастовки на промышленных предприятиях. Сотрудники требуют повышения заработных плат на 10%, сообщает портал Yle. Скорее всего стачки продлятся до 14 февраля, если стороны не смогут договориться. Это также может сказаться на жизни обычных граждан.

«Забастовки отразятся на жизни обычных граждан. Например, из-за запрета на отгрузку контейнеров в портах может задержаться доставка товаров до потребителей. Запрет на сверхурочную работу пилотов, в свою очередь, может привести к отмене от 10 до 15 авиарейсов ежедневно», — отметило издание.

В настоящее время в крупной забастовке задействованы Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного секторов, профсоюз работников сферы услуг, а также пилоты авиакомпании Finnair. Это может привести к значительным задержкам в доставке потребительских товаров.