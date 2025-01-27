Забастовки пилотов, рабочих и водителей остановили предприятия по всей Финляндии
Yle: На промышленных предприятиях Финляндии начались забастовки из-за зарплаты
В Финляндии рабочие начались забастовки на промышленных предприятиях. Сотрудники требуют повышения заработных плат на 10%, сообщает портал Yle. Скорее всего стачки продлятся до 14 февраля, если стороны не смогут договориться. Это также может сказаться на жизни обычных граждан.
«Забастовки отразятся на жизни обычных граждан. Например, из-за запрета на отгрузку контейнеров в портах может задержаться доставка товаров до потребителей. Запрет на сверхурочную работу пилотов, в свою очередь, может привести к отмене от 10 до 15 авиарейсов ежедневно», — отметило издание.
В настоящее время в крупной забастовке задействованы Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного секторов, профсоюз работников сферы услуг, а также пилоты авиакомпании Finnair. Это может привести к значительным задержкам в доставке потребительских товаров.
Ранее Life.ru рассказал, что жители эстонского города Нарва планируют бунтовать из-за резкого скачка цен на отопление и горячую воду. Акция протеста состоится 1 февраля на Стокгольмской площади. Местные жители очень возмущены такими ценами на центральное отопление. На данный момент более 3,6 тысячи человек поставили свои подписи под петицией о проведении акции. Сейчас стоимость коммунальных услуг выросла в полтора раза с декабря, а траты на жильё поднялись почти на сотню евро.
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