В Германии вспыхнули массовые протесты против партии АдГ

В Германии, в городе Кёльн, началась акция протеста. Тысячи немцев вышли на митинг против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, в акции протеста приняли участие от 15 до 20 тысяч человек, хотя изначально предполагалось, что будет около пяти тысяч митингующих. Люди выступают против планов по ужесточению миграционной политики.