В Германии вспыхнули массовые протесты против партии АдГ
NTV: 20 тысяч немцев вышли на протест против АдГ и кандидата в канцлеры Мерца
Акция протеста против «Альтернативы для Германии» в Кельне. Фото © Х / Cargofrosch — Mehr Fahrrad wagen!
В Германии, в городе Кёльн, началась акция протеста. Тысячи немцев вышли на митинг против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, сообщает телеканал NTV.
На митинг в Кёльне вышли тысячи людей. Видео © Х / CalmerWaters
По данным телеканала, в акции протеста приняли участие от 15 до 20 тысяч человек, хотя изначально предполагалось, что будет около пяти тысяч митингующих. Люди выступают против планов по ужесточению миграционной политики.
Несмотря на дождливую погоду, жители Кёльна устроили «шумный марш с барабанами и кастрюлями». Похожие акции протеста запланированы в Мюнстере, Зигене и Берлине.
Ранее в Германии призвали немедленно выслать всех украинских беженцев. В ответ в бундестаге могут поднять вопрос о запрете правой партии АдГ. В ходе разбирательств будет выяснено, действительно ли организация действует против «свободного, демократического строя государства». В Госдуме отреагировали на «прессинг» АдГ. Там уверены, что партия устоит в борьбе за здравый смысл.