Илон Маск запостил предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ из АдГ
Маск опубликовал в соцсети X лозунг кандидата в канцлеры ФРГ Алис Вайдель
Алис Вайдель и Илон Маск. Обложка © Wikipedia / Sandro Halank, © ТАСС / Allison Robbert
Американский предприниматель Илон Маск поделился лозунгом, который ранее провозгласила кандидат на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесмена в соцсети X.
Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ взяла на вооружение известный слоган избранного президента США Дональда Трампа — «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»). Политик заменила в слогане слово Америка на Европу.
«Сделаем Европу вновь великой!» — процитировал миллиардер слова Вайдель.
Напомним, что в конце 2024 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы, которые пройдут 23 февраля. Социал-демократическая партия уже утвердила Олафа Шольца кандидатом в канцлеры Германии. Тем не менее рейтинг популярности кандидатов на пост главы кабмина возглавляет сопредседатель АдГ Алис Вайдель.