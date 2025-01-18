Илон Маск запостил предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ из АдГ

Американский предприниматель Илон Маск поделился лозунгом, который ранее провозгласила кандидат на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесмена в соцсети X.