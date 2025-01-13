У Шольца нет шансов: Политолог назвал имя будущего канцлера Германии

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не сможет сохранить пост после досрочных выборов в Бундестаг, хотя политические соратники утвердили его кандидатуру на должность главы правительства от Социал-демократической партии. Таким мнением поделился политолог Грегор Шпицен.

По его словам, у партии Шольца нет шансов на победу. Эксперт уверен, что в лучшем случае социал-демократы смогут набрать не более 19%, чего не хватит для выдвижения канцлера. По мнению политолога, следующий кабмин возглавит лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.