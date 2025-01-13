У Шольца нет шансов: Политолог назвал имя будущего канцлера Германии
Политолог Шпицен уверен, что Шольц не будет следующим канцлером Германии
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не сможет сохранить пост после досрочных выборов в Бундестаг, хотя политические соратники утвердили его кандидатуру на должность главы правительства от Социал-демократической партии. Таким мнением поделился политолог Грегор Шпицен.
По его словам, у партии Шольца нет шансов на победу. Эксперт уверен, что в лучшем случае социал-демократы смогут набрать не более 19%, чего не хватит для выдвижения канцлера. По мнению политолога, следующий кабмин возглавит лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
«Не вижу никаких объективных причин для того, чтобы консерваторы отказались от амбиций, даже ради успешных коалиционных переговоров. Поэтому Фридрих Мерц — это уже канцлер», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».
Напомним, в конце минувшего года президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы, которые пройдут 23 февраля 2025 года. Социал-демократическая партия уже утвердила Шольца кандидатом в канцлеры Германии. Тем не менее, рейтинг популярности кандидатов на пост главы кабмина возглавляет сопредседатель «АдГ» Алис Вайдель.