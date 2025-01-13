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Регион
13 января, 08:16

У Шольца нет шансов: Политолог назвал имя будущего канцлера Германии

Политолог Шпицен уверен, что Шольц не будет следующим канцлером Германии

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не сможет сохранить пост после досрочных выборов в Бундестаг, хотя политические соратники утвердили его кандидатуру на должность главы правительства от Социал-демократической партии. Таким мнением поделился политолог Грегор Шпицен.

По его словам, у партии Шольца нет шансов на победу. Эксперт уверен, что в лучшем случае социал-демократы смогут набрать не более 19%, чего не хватит для выдвижения канцлера. По мнению политолога, следующий кабмин возглавит лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

«Не вижу никаких объективных причин для того, чтобы консерваторы отказались от амбиций, даже ради успешных коалиционных переговоров. Поэтому Фридрих Мерц — это уже канцлер», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».
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Oaf Shitz: Маск публично оскорбил Шольца и предрёк ему поражение на выборах

Напомним, в конце минувшего года президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы, которые пройдут 23 февраля 2025 года. Социал-демократическая партия уже утвердила Шольца кандидатом в канцлеры Германии. Тем не менее, рейтинг популярности кандидатов на пост главы кабмина возглавляет сопредседатель «АдГ» Алис Вайдель.

Борис Эльфанд
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