Президент Германии Штайнмайер официально распустил Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально распустил Бундестаг. Согласно заявлению лидера страны, в ФРГ досрочные выборы в парламент пройдут 23 февраля.

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надёжное большинство в парламенте», — указал политик.

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее объявлял, что намеревался распустить Бундестаг 27 декабря. В последние дни политик проводит переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы выяснить, существуют ли перспективы для формирования стабильного парламентского большинства.