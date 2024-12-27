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Регион
27 декабря, 10:18

Президент Германии Штайнмайер официально распустил Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально распустил Бундестаг. Согласно заявлению лидера страны, в ФРГ досрочные выборы в парламент пройдут 23 февраля.

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надёжное большинство в парламенте», — указал политик.

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Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее объявлял, что намеревался распустить Бундестаг 27 декабря. В последние дни политик проводит переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы выяснить, существуют ли перспективы для формирования стабильного парламентского большинства.

Напомним, с начала ноября в Германии наблюдается правительственный кризис из-за увольнения главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) по инициативе канцлера Олафа Шольца. Чиновник не хотел увеличивать сразу и расходы на поддержку Украины, и инвестиции в будущее страны. 16 декабря Шольц получил вотум недоверия от бундестага.

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Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Дарья Нарыкова
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