Президент Германии Штайнмайер официально распустил Бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально распустил Бундестаг. Согласно заявлению лидера страны, в ФРГ досрочные выборы в парламент пройдут 23 февраля.
«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надёжное большинство в парламенте», — указал политик.
Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее объявлял, что намеревался распустить Бундестаг 27 декабря. В последние дни политик проводит переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы выяснить, существуют ли перспективы для формирования стабильного парламентского большинства.
Напомним, с начала ноября в Германии наблюдается правительственный кризис из-за увольнения главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) по инициативе канцлера Олафа Шольца. Чиновник не хотел увеличивать сразу и расходы на поддержку Украины, и инвестиции в будущее страны. 16 декабря Шольц получил вотум недоверия от бундестага.
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