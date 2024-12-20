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Регион
20 декабря, 13:32

Штайнмайер под Новый год распустит Бундестаг

Президент ФРГ Штайнмайер намерен распустить Бундестаг 27 декабря

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует принять решение о роспуске Бундестага (парламента ФРГ) 27 декабря. Об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин в социальной сети X.

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Штайнмайер отметил, что в последние дни проводил переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы выяснить, существуют ли перспективы для формирования стабильного парламентского большинства для правительства ФРГ.

«Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона», — добавил президент.

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Ранее Штайнмайер оскандалился, ударив по голове писателя Марко Мартина. Политика взбесили слова публициста о поддержке строительства «Северного потока — 2», идущего из России в ФРГ.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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