Штайнмайер под Новый год распустит Бундестаг
Президент ФРГ Штайнмайер намерен распустить Бундестаг 27 декабря
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует принять решение о роспуске Бундестага (парламента ФРГ) 27 декабря. Об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин в социальной сети X.
Штайнмайер отметил, что в последние дни проводил переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы выяснить, существуют ли перспективы для формирования стабильного парламентского большинства для правительства ФРГ.
«Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона», — добавил президент.
Ранее Штайнмайер оскандалился, ударив по голове писателя Марко Мартина. Политика взбесили слова публициста о поддержке строительства «Северного потока — 2», идущего из России в ФРГ.
Kandinsky 3.1 / Life.ru