Штайнмайер под Новый год распустит Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует принять решение о роспуске Бундестага (парламента ФРГ) 27 декабря. Об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин в социальной сети X.

Штайнмайер отметил, что в последние дни проводил переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы выяснить, существуют ли перспективы для формирования стабильного парламентского большинства для правительства ФРГ.

«Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона», — добавил президент.