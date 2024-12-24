Ангела Меркель рассказала, кого хотела бы видеть на посту канцлера Германии
Меркель пожелала Мерцу победы в борьбе за пост канцлера Германии
Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца самым достойным кандидатом на пост главы немецкого правительства. По словам «железной леди», она полностью уверена в способностях политика.
«Я желаю Фридриху Мерцу всяческих успехов. Он долго и упорно работал над тем, чтобы стать кандидатом в канцлеры. И я желаю ему сил, чтобы пройти через хорошую избирательную кампанию», — сказала Меркель в подкасте холдигна Table.Briefings.
Политические убеждения Мерца соответствуют ожиданиям большинства избирателей, особенно в экономической сфере, подчеркнула экс-канцлер. Именно это и сыграет ключевую роль на предстоящих выборах.
Ранее стало известно, что по результатам опроса самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ стала сопредседатель «АдГ» Алис Вайдель. Фридрих Мерц же оказался на втором месте, отстав от лидера на 4% голосов.