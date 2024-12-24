Ангела Меркель рассказала, кого хотела бы видеть на посту канцлера Германии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца самым достойным кандидатом на пост главы немецкого правительства. По словам «железной леди», она полностью уверена в способностях политика.

«Я желаю Фридриху Мерцу всяческих успехов. Он долго и упорно работал над тем, чтобы стать кандидатом в канцлеры. И я желаю ему сил, чтобы пройти через хорошую избирательную кампанию», — сказала Меркель в подкасте холдигна Table.Briefings.

Политические убеждения Мерца соответствуют ожиданиям большинства избирателей, особенно в экономической сфере, подчеркнула экс-канцлер. Именно это и сыграет ключевую роль на предстоящих выборах.