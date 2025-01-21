«Просто стыдоба»: В Госдуме отреагировали на «прессинг» «Альтернативы для Германии»
Депутат Свинцов: «Альтернатива для Германии» устоит в борьбе за здравый смысл
Фото © Sebastian Kahnert/dpa
Тот факт, что в ФРГ перед выборами могут запретить партию, которая хочет нормальных отношений с Россией, свидетельствует о том, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала реальной силой, которую уважают и боятся. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов.
По его словам, «Альтернативу для Германии» «прессуют» уже не первый год. Но те успехи, которые партия показала на восточных землях, фактически на территории бывшей ГДР, говорят о том, что её позиции значительно усилились за последние пару лет.
Борьба против АдГ сегодня переходит в агрессивную и совершенно не демократическую плоскость. Действующие партии пытаются придумать механизмы, чтобы запретить оппозицию внутри Германии. Это просто стыдоба. Германия скатывается к примеру некоторых африканских государств, где политические партии борются между собой абсолютно незаконными методами. Дело доходит до применения автомата Калашникова в качестве аргумента,
депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Собеседник Life.ru надеется, что Германия не дойдёт до вооружённых столкновений между политическими партиями и все-таки найдет компромисс, однако реальная угроза для АдГ существует. Действующий канцлер цепляется за власть всеми возможными способами, правящая коалиция также пытается сохранить свои позиции, но граждане Германии уже видят, как разворачивается ситуация в мире.
«Победа Трампа фактически сделала национально-патриотические силы по всему миру легитимными. Курс, который проводили демократы при Байдене, фактически сошёл на нет. Сейчас мы наблюдаем, как по всему миру к власти приходят патриотические силы. Это касается и АдГ, и партии Ле Пен во Франции. Конечно, демократические силы пытаются нанести последний удар по своим оппонентам. Мы видим это в попытках импичмента Трампа, в давлении на Орбана и других лидеров. Но это все временно. 2026 год станет годом победы патриотических и консервативных сил по всему миру», — заключил парламентарий.
Напомним, что в начале года члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняли партийную программу, где прописан отказ от евро и санкций против России. После этого в бундестаге решили поднять вопрос о запрете правой политсилы.