Тот факт, что в ФРГ перед выборами могут запретить партию, которая хочет нормальных отношений с Россией, свидетельствует о том, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала реальной силой, которую уважают и боятся. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По его словам, «Альтернативу для Германии» «прессуют» уже не первый год. Но те успехи, которые партия показала на восточных землях, фактически на территории бывшей ГДР, говорят о том, что её позиции значительно усилились за последние пару лет.

Борьба против АдГ сегодня переходит в агрессивную и совершенно не демократическую плоскость. Действующие партии пытаются придумать механизмы, чтобы запретить оппозицию внутри Германии. Это просто стыдоба. Германия скатывается к примеру некоторых африканских государств, где политические партии борются между собой абсолютно незаконными методами. Дело доходит до применения автомата Калашникова в качестве аргумента, депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Собеседник Life.ru надеется, что Германия не дойдёт до вооружённых столкновений между политическими партиями и все-таки найдет компромисс, однако реальная угроза для АдГ существует. Действующий канцлер цепляется за власть всеми возможными способами, правящая коалиция также пытается сохранить свои позиции, но граждане Германии уже видят, как разворачивается ситуация в мире.